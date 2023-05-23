AI換臉冒充好友詐騙 科技商10分鐘被騙走430萬人民幣

人工智能（AI）技術快速發展，詐騙團夥的手段亦越趨科技化，有騙徒利用智能AI換臉技術進行電信詐騙，內地一科技公司老闆10分鐘被騙走430萬元（人民幣，下同）。

據內蒙古包頭市警方通報，福州市某科技公司法人代表郭先生的「好友」，上月突然突然通過微信視頻聯繫他。對方聲稱在外地投標，需要430萬元保證金，且需要公對公賬戶過賬，想借用郭先生的公司帳戶走賬。

基於對好友的信任，加上已通過視像通話核實身份，郭先生沒有核實錢款是否到帳，就分兩筆把430萬轉到好友的銀行卡上。轉賬後，郭先生給好友發消息稱事情已經辦妥，但好友竟回覆一個問號。郭先生撥打好友電話，對方說沒有這回事，他才意識到被騙，隨即報警。

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警方查明，騙徒通過智能AI換臉和擬聲技術，假裝成好友，對郭先生實施詐騙。值得注意的是，騙徒是直接用好友微信發起視像通話，警方認為，騙徒極可能通過技術手段盜用了郭先生好友的微信。

AI詐騙來襲 成功率接近100%

目前，福州、包頭兩地警方及銀行相關部門迅速啟動止付機制，已成功攔截336.84萬元，但仍有93.16萬元被轉移，正全力追繳。

據湖北網警巡查執法消息，AI技術改變詐騙，新騙局來襲後，詐騙成功率接近100%。騙徒常用手法包括聲音合成、AI換臉、轉發語音、AI程序篩選受害人等。他們會通過騷擾電話錄音等來提取聲音，獲取素材後進行聲音合成，繼而偽造聲音。同時，通過AI技術換臉，根據所要實施的騙術，使用AI篩選目標人群，再在視像通話中利用AI換臉，騙取受害者信任，精準實施詐騙。

警方提醒公眾要提高防範意識，不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人，不過度公開或分享動圖、影片等；網絡轉賬前要通過電話等多種溝通渠道核驗對方身份，一旦發現風險，及時報警求助。

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責任編輯：易燕丹

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