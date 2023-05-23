官媒：人口老齡化將是長期基本國情

人口老齡化是中國今後長期基本國情，官媒指要從養老服務建設、解決生育問題、提高人口素質等方面積極應對。專家指，未來大齡勞動人口將增加，延後退休時間勢在必行。

國家衛健委數據測算顯示，預計2021至2025年，60歲及以上老年人口總量將突破3億，進入中度老齡化階段；2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，進入重度老齡化階段。

解決養老問題、生育問題和提高人口整體素質

官媒「新華時評」表示，要實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強養老服務體系建設，個性化智慧化居家養老等新模式，滿足老年人多層次的養老服務需求。同時，建立健全生育支持政策體系，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，解決「不願生」、「生不起」、「養不起」等難題，推動建設生育友好型社會。

官媒還稱，要著力提高人口整體素質，推動中國從人力資源大國向人力資源強國邁進。一方面，深化人才發展體制機制改革、改進人才評價機制等，激發各類人才創新創造活力，努力實現人力資源的高效開發利用。另一方面，還要加強文化素質、思想道德素質，加強勞動技能培訓等教育體系改進，提高勞動生產率。

延後退休時間勢在必行

經濟觀察網引述內地學者蔡昉指，中國經濟可能面臨「慢富快老」的問題，老齡化會以超過預期的幅度加劇，而經濟增長也有可能以超過預期的幅度減速。

蔡昉還稱，少子化和老齡化的影響疊加下，大齡勞動人口增加下，延後退休時間勢在必行。

責任編輯：陳俊賢