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日本半導體出口管制7月底生效 北京：保留採取措施權利

國情動向 17:14 2023/05/23

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日本經濟產業省宣布，針對23種半導體製造設備的出口管制措施，將於7月23日正式生效。中國商務部批評此舉嚴重背離自由貿易規則，中方將保留採取措施的權利。

日本經產省早在3月宣布，將對用於包括清洗、沉積、微影、蝕刻和測試等工序的23種技術設備實施出口管制。製造商出口有關設備到任何地區，都必須先申請許可。當局今日確認，管制措施將於7月23日正式生效。

經產大臣西村康稔曾強調，措施並非是針對特定國家，而是改善監督，避免技術可能流向軍事用途。但外界解讀認為，日本是配合美國的行動，遏制中國取得關鍵半導體製造技術發展高端芯片。

王受文晤日本駐華大使 關切日擬限制芯片設備出口

商務部：已在世貿對日本起訴 籲監督美日荷「芯片協定」

中國商務部新聞發言人批評日本濫用出口管制措施，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。

發言人指，在日方措施公開徵求意見期間，中國產業界紛紛向日本政府提交評論意見，多家行業協會公開發表聲明反對日方舉措，一些日本行業團體和企業也以各種方式表達對未來不確定性的擔憂。但令人遺憾的是，日方公布的措施未回應業界合理訴求，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產業格局，衝擊產業鏈供應鏈安全和穩定。

日方應從維護國際經貿規則及中日經貿合作出發，立即糾正錯誤做法，避免有關舉措阻礙兩國半導體行業正常合作和發展，切實維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。中方將保留采取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

責任編輯：易燕丹

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