華春瑩連發5條帖文 諷刺G7是井底之蛙

中國外交部部長助理、發言人華春瑩昨晚（22日）在推特連發多條貼文，駁斥七國集團（G7）涉華言論，並以「井底之蛙」漫畫諷刺：G7不等於全世界。

華春瑩發文指，「一些G7成員稱中國是『全球安全與繁榮的最大威脅』，這是認真的嗎？」華春瑩寫道，「中國是全球經濟增長的頭號引擎（對經濟增長的貢獻超過G7成員國的總和），是140多個國家的主要貿易夥伴，也是聯合國維和行動的第二大出資國。」

她還反問「如果中國是一個威脅，那麼那些對主權國家發動戰爭，推翻外國合法政府，退出多邊條約，強迫其他國家切斷供應鏈的G7成員國算什麼？」

接著華春瑩貼出三張圖片，其中一張描繪了一隻青蛙坐於井底，並問道：「G7=世界？」

另兩張圖則體現了近10年來中國對世界經濟增長的貢獻（38.6％）超過G7成員國總和(25.7％），以及G7國家人口總數和土地面積在全球的佔比分別只有10％和16％。

《中國日報社》歐盟分社社長陳衛華在華春瑩有關經濟增長貢獻的推文下留言：「這就是G7如此憤怒的原因，失敗者的心態。」

此前，華春瑩還在推特發文狠批G7峰會聯合聲明等文件炒作涉華議題，後者宣稱要對中國「去風險化」，出台所謂經濟安全文件，以所謂「經濟脅迫」影射中國。

另外，20日晚，華春瑩在推特發出G7峰會和西安舉辦的中亞峰會對比圖。左邊中國-中亞峰會聚焦「共建未來，加強團結合作和促進發展」，配圖是會議前夕遊人如織、共襄峰會盛舉的西安大唐不夜城。右邊G7廣島峰會則「尋求霸權，煽動分裂對抗和壓制發展」，配圖是峰會首日高舉手幅、抗議峰會召開的日本遊行民眾。

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責任編輯：袁瑋婧