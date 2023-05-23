習近平︰聚焦穩增長穩就業穩物價 盯緊看好財政資金

中共總書記習近平主持召開二十屆中央審計委員會第一次會議，要求聚焦穩增長穩就業穩物價，盯緊看好財政資金，加大對穩經濟一攬子政策措施落實情況的審計力度，守住地方債務、房地產等領域不發生系統性風險的底綫。

據央視新聞報道，會議要求，要紮實做好今年的審計工作，突出重大問題加大審計力度。聚焦高質量發展首要任務，加大對重大項目、重大戰略、重大舉措落實落地情況的監督力度。聚焦穩增長穩就業穩物價，繼續盯緊看好寶貴的財政資金，加大對穩經濟一攬子政策措施落實情況的審計力度。聚焦實體經濟發展，加大對金融支持實體經濟、助企紓困政策落實情況的審計力度，推動落實好「兩個毫不動搖」。

會議強調，聚焦推動兜牢民生底綫，緊盯人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，推動惠民富民政策落實。聚焦統籌發展和安全，密切關注地方政府債務、金融、房地產、糧食、能源等重點領域，牢牢守住不發生系統性風險底綫。聚焦權力規範運行，充分發揮審計在反腐治亂方面的重要作用，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決查處權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗。

會議還指，做好新時代新征程審計工作，總的要求是在構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系，更好發揮審計監督作用上聚焦發力，增強審計的政治屬性和政治功能，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，打造經濟監督的「特種部隊」。

習近平主持召開財經委會議：堅持實體經濟為重

責任編輯：袁瑋婧