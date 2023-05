內地網民控訴國泰空姐歧視 官媒：應重拳整頓

有內地旅客公開一段錄音,指控國泰航空空服員歧視非英語旅客,國泰航空表示會進行嚴肅調查處理,空服已被暫停業務。官媒《人民日報》旗下媒體則發表評論指應重拳整頓。

近日有網民發文指,自己周日(21日)搭乘國泰航空CX987航班,由四川成都飛往香港,座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。「這張機票本是國泰航空大灣區贈票,沒想到是通向人性醜惡的前排門票」。

該網民指聽到國泰空服用英語和粵語抱怨,取笑想獲取毛毯的非英文旅客。稱「If you cannot speak blanket, you cannot have it」(如果他們不會說毛毯的英文, 那他們就不配毛毯)、「Carpet is on the floor」(地毯是在地上)等。

另外,起飛後,有老人起飛後帶小孩去洗手間,空服員此時用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅,請回到座位」,之後向同事表示「他們聽不懂人話啦」。該網民稱,他不理解為何工作人員要對不講英語、粵語的乘客有如此大的惡意,連對旅客的基本尊重也做不到,「請問這就是你們(國泰航空)培訓的員工素質?」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

周一晚,國泰航空發布聲明,指已知悉有關旅客在CX987航班上的不愉快經歷,公司對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務,對於此次事件高度重視。公司已經聯繫相關旅客進一步了解情況,並會進行嚴肅調查處理。「在此,我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」

事件引發熱議,不少網民均怒斥行為歧視,應該嚴懲甚至開除涉事員工,更稱不會再乘坐國泰。

由於輿論不斷發酵,國泰今日下午再發聲明,表示已經暫停有關空中空服員的飛行任務,即時展開內部調查,並會於三日內公布處理結果。並鄭重承諾,對於任何有違規章制度,有悖職業操守的不當言行,一經確認,均會嚴肅處理。感謝社會各界的關注和反饋,會認真查找不足,不斷改善國泰航空的服務品質。

《人民日報》旗下的俠客島今日發文指,國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客的新聞發生在香港回歸祖國25年多後、香港局勢由亂轉治已3年的2023年,尤為震驚。

官媒:內地遊客是香港服務業的衣食父母

文章強調,香港是中國的香港,香港的發展離不開國家和內地的支持,內地遊客是香港服務業的衣食父母之一,內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界,無論從哪個角度,員工歧視說普通話的內地人,都是絕不應該發生的事。國泰航空不能只是每次道歉,而應重拳整頓,建章立制,從根子上剎停歪風。

新華網亦發布評論稱,國泰航空要想長久「泰」下去,得從根上看待這次輿情,從企業文化上找解決之道,而不是迫於輿論壓力的言不由衷。老毛病老不改,國泰航空還能飛多遠,就是個問號了。

責任編輯:袁瑋婧