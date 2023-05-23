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遭內地旅客舉報歧視 國泰解僱3空服 官媒促重拳整頓

社會熱點 21:49 2023/05/23

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有內地旅客公開一段錄音，指控國泰航空空服員歧視非英語旅客，國泰航空致歉並解僱三名空服。官媒《人民日報》旗下媒體則發表評論指應重拳整頓。

近日有網民發文指，自己周日（21日）搭乘國泰航空CX987航班，由四川成都飛往香港，座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。「這張機票本是國泰航空大灣區贈票，沒想到是通向人性醜惡的前排門票」。

該網民指聽到國泰空服用英語和粵語抱怨，取笑想獲取毛毯的非英文旅客。稱「If you cannot speak blanket, you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」（地毯是在地上）等。

另外，起飛後，有老人起飛後帶小孩去洗手間，空服員此時用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，之後向同事表示「他們聽不懂人話啦」。該網民稱，他不理解為何工作人員要對不講英語、粵語的乘客有如此大的惡意，連對旅客的基本尊重也做不到，「請問這就是你們（國泰航空）培訓的員工素質？」

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周一晚，國泰航空發布聲明，指已知悉有關旅客在CX987航班上的不愉快經歷，公司對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對於此次事件高度重視。公司已經聯繫相關旅客進一步了解情況，並會進行嚴肅調查處理。「在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」

事件引發熱議，不少網民均怒斥行為歧視，應該嚴懲甚至開除涉事員工，更稱不會再乘坐國泰。

由於輿論不斷發酵，國泰今日下午再發聲明，表示已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公布處理結果。並鄭重承諾，對於任何有違規章制度，有悖職業操守的不當言行，一經確認，均會嚴肅處理。感謝社會各界的關注和反饋，會認真查找不足，不斷改善國泰航空的服務品質。

《人民日報》旗下的俠客島今日發文指，國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客的新聞發生在香港回歸祖國25年多後、香港局勢由亂轉治已3年的2023年，尤為震驚。

官媒：內地遊客是香港服務業的衣食父母

文章強調，香港是中國的香港，香港的發展離不開國家和內地的支持，內地遊客是香港服務業的衣食父母之一，內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。

新華網亦發布評論稱，國泰航空要想長久「泰」下去，得從根上看待這次輿情，從企業文化上找解決之道，而不是迫於輿論壓力的言不由衷。老毛病老不改，國泰航空還能飛多遠，就是個問號了。

責任編輯：袁瑋婧

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