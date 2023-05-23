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秦剛晤荷蘭副首相 促共同反對「脫鉤斷鏈」

國情動向 23:07 2023/05/23

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秦剛促中荷合作，共同維護全球供應鏈穩定。（資料圖片）

中國國務委員兼外長秦剛今日（23日）在北京與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）會面，秦剛指，中方願同荷方加強經貿投資合作，將繼續擴大市場准入，歡迎更多有競爭力的荷蘭企業擴大在華投資。他呼籲中荷共同反對「脫鉤斷鏈」，防止國際貿易碎片化，維護全球供應鏈穩定。

秦剛在會面上表示，荷蘭是中國在歐洲的重要合作夥伴，中方願同荷方加強經貿投資合作，深化人文交流，推進軍控、網絡安全、氣候變化等多邊領域合作。中荷作為經濟全球化和自由貿易的受益者、支持者，應共同防止國際貿易碎片化，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護世貿組織規則，促進世界經濟復甦。

中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐洲堅持戰略自主、在國際上發揮重要作用，樂見荷方在歐盟事務中扮演更重要角色。

在烏克蘭危機上，秦剛表示，中方的立場核心就是勸和促談，當前平理性聲音正在不斷積聚，各方應不斷壯大和平聲勢，為政治解決危機積累有利條件。

胡克斯特拉表示，中國是荷蘭重要合作夥伴，荷方從兩國合作中受益良多，荷方堅持「一個中國」政策，願同中方一道，秉持市場原則，深化農業、創新等領域合作，擴大人文交流，進一步提升兩國合作水平。荷方奉行獨立的外交政策，支持加強歐中對話，致力於做歐中交流的橋樑和促進者。

他又讚賞中國在烏克蘭危機上勸和促談的努力，希望中方為推動烏克蘭危機和平解決發揮建設性作用。

責任編輯：陳建錫

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