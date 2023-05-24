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新任中國駐美大使謝鋒履新：為捍衛中國利益而來

國情動向 09:45 2023/05/24

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中國新任駐美大使謝鋒抵達美國履新，美國國務院表示歡迎。謝鋒在紐約機場向中外媒體表示，他是為捍衛中國利益、增進中美合作而來。

謝鋒表示，很榮幸受國家主席習近平委派，出任中國第12任駐美大使。作為中國人民的代表，他是為捍衛中國利益而來，為增進中美交流合作而來。當前中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，他與使館的同事將迎難而上，擔當盡責，不辱使命。

謝鋒強調，習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，是新時期中美正確相處的治本之道。希望美方與中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，朝著這個方向共同努力，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。

謝鋒表示，他上次在美國工作還是13年前。13年來，世界和美國發生很大變化。在接下來的日子裏，期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。他也期待與包括媒體在內的各界人士成為朋友，一起為中美關係思與行、鼓與呼。

美國國務院發言人米勒表示，期待與謝鋒及他的團隊合作，美方將繼續致力於與中國保持溝通渠道暢通，以及負責任地管理競爭。至於謝鋒向美國遞交到任國書的安排，米勒說，有關流程仍需要雙方討論確認。

責任編輯：易燕丹

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