新任中國駐美大使謝鋒履新：為維護中國利益而來

中國新任駐美國大使謝鋒抵達美國履新。美國國務院表示歡迎，發言人米勒稱，期待與謝鋒及他的團隊合作，美方將繼續致力於與中國保持溝通渠道暢通，以及負責任地管理競爭。

謝鋒抵達美國後，需向美國遞交到任國書後才正式上任。米勒說，有關流程仍需要雙方討論確認。

謝鋒表示，很榮幸受國家主席習近平委派，出任中國第12任駐美國大使。作為中國人民的代表，他是為了捍衛中國利益而來，為了增進中美交流合作而來。當前中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，他與使館的同事將迎難而上，擔當盡責，不辱使命。

謝鋒強調，習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，是新時期中美正確相處的治本之道。希望美方與中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，朝著這個方向共同努力，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。

謝鋒表示，他上次在美國工作還是13年前。13年來，世界和美國發生很大變化。在接下來的日子裏，期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。他也期待著與包括媒體在內的各界人士成為朋友，大家一起為中美關係思與行、鼓與呼。

責任編輯：易燕丹