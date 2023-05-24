TikTok行政總裁周受資：美國蒙大拿州禁令違憲有信心贏訴訟

中國短片分享平台TikTok行政總裁周受資表示，美國蒙大拿州對TikTok的禁令違憲，相信公司將在挑戰該決定的訴訟中獲勝。

據法新社和路透社報道，周受資出席卡塔爾經濟論壇時表示，TikTok有信心阻止蒙大拿州近日出台的禁令。

他説，中國政府從未要求TikTok提供美國用戶的數據，即使被要求，公司也不會提供。此外，公司已經與甲骨文展開合作，將美國用戶的數據存儲在美國。目前，所有的美國數據都已經存儲在甲骨文雲服務中。

周受資還指出，公司在過去兩年，建立了內部所稱的「德州計劃」(Project Texas)，以確保美國的數據由一家美國公司存儲在美國本土，並由美國人員監督。

TikTok已向美國聯邦法院提起訴訟，要求阻止蒙大拿州對TikTok實施全面禁令。入稟狀指，有關禁令侵犯公司和使用者受憲法保護的言論自由，並違反商業條款。

蒙大拿州州長詹福爾特（Greg Gianforte）早前簽署法案，明年元旦起，正式禁止TikTok在該州營運，蒙大拿成為全美首個全面禁止TikTok的州份。

TikTok入稟美國蒙大拿州法院 尋求推翻禁令

美國有TikTok用戶入稟法院 挑戰蒙大拿州禁令

責任編輯：易燕丹

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