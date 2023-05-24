  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

售台F16不僅因疫情延遲交付 美空軍認遭遇開發障礙

國情動向 12:06 2023/05/24

分享：

分享：

美國空軍表示，延後原定今年四季度交付台灣的首批F-16V戰機，原因不只是之前所說的新冠疫情導致供應鏈中斷，負責組裝的美國軍工企業洛歇馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）面對的技術問題更為嚴峻。

據彭博社報導，美國空軍發表聲明指，F-16戰機的生產遇到「複雜的開發挑戰」。在得知技術問題後，美國國務院和五角大樓的高級官員立即聯繫了洛歇馬丁，並前往格林維爾基地與公司高管會面，討論這個問題。

美空軍表示，美國、台灣和洛歇馬丁公司正積極努力緩解這些延誤，強調將盡一切努力找到解決方案，儘快把戰機交付給合作夥伴。洛歇馬丁發言人盧茨（Liz Lutz）也說，公司正與美國政府密切合作，以應對支持美國安全目標的挑戰。

不過，聲明沒有披露洛歇馬丁具體遇到什麼開發挑戰。美國空軍和洛歇馬丁也拒絕透露上述挑戰會否影響戰機交付給巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞的時程。

美國2019年批准向台灣出售66架由洛歇馬丁製造、價值逾80億美元的F-16V戰機，原計劃首批2架今年交付，2026年完成全數交機作業，現傳出首批戰機交付日期將延至明年第三季。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 軍備 空軍 戰機 美軍 美國 台灣

上一篇文章

新任駐美大使謝鋒對美外交經驗豐富 曾參與處理孟晚舟事件

下一篇文章

中美政黨視像對話 雙方認為如何相處至關重要不能對抗衝突
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本半導體出口管制7月底生效 北京：保留採取措施權利
日本半導體出口管制7月底生效 北京：保留採取措施權利
華府對中國採購禁令表嚴重關切 美光料對收入產生單位數影響
華府對中國採購禁令表嚴重關切 美光料對收入產生單位數影響
俄總理抵上海出席商貿論壇：今年俄中貿易額將達2000億美元
俄總理抵上海出席商貿論壇：今年俄中貿易額將達2000億美元
官媒：人口老齡化將是長期基本國情
官媒：人口老齡化將是長期基本國情
李強：中國願與俄羅斯進一步擴大經貿往來
李強：中國願與俄羅斯進一步擴大經貿往來
美國國務院：無考慮撤銷制裁中國防長李尚福
美國國務院：無考慮撤銷制裁中國防長李尚福
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款