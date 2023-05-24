售台F16不僅因疫情延遲交付 美空軍認遭遇開發障礙

美國空軍表示，延後原定今年四季度交付台灣的首批F-16V戰機，原因不只是之前所說的新冠疫情導致供應鏈中斷，負責組裝的美國軍工企業洛歇馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）面對的技術問題更為嚴峻。

據彭博社報導，美國空軍發表聲明指，F-16戰機的生產遇到「複雜的開發挑戰」。在得知技術問題後，美國國務院和五角大樓的高級官員立即聯繫了洛歇馬丁，並前往格林維爾基地與公司高管會面，討論這個問題。

美空軍表示，美國、台灣和洛歇馬丁公司正積極努力緩解這些延誤，強調將盡一切努力找到解決方案，儘快把戰機交付給合作夥伴。洛歇馬丁發言人盧茨（Liz Lutz）也說，公司正與美國政府密切合作，以應對支持美國安全目標的挑戰。

不過，聲明沒有披露洛歇馬丁具體遇到什麼開發挑戰。美國空軍和洛歇馬丁也拒絕透露上述挑戰會否影響戰機交付給巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞的時程。

美國2019年批准向台灣出售66架由洛歇馬丁製造、價值逾80億美元的F-16V戰機，原計劃首批2架今年交付，2026年完成全數交機作業，現傳出首批戰機交付日期將延至明年第三季。

責任編輯：陳俊賢