  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李輝與法國官員會談 稱中法在烏克蘭問題上存在不少共識

國情動向 12:41 2023/05/24

分享：

分享：

中國政府歐亞事務特別代表李輝，在法國巴黎與法國外交部政治和安全事務總司長蒙多洛尼（Frédéric Mondoloni）舉行會談。雙方就政治解決烏克蘭危機和中法關係等問題交換意見。

據中國外交部網站，李輝表示，上月法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）成功訪華，取得積極成果。中法雙方要落實好兩國元首的重要共識，不斷深化各領域務實合作，密切在重大國際議題和地區熱點問題上的溝通協作，繼續為世界的和平、穩定與發展做出新貢獻。

李輝稱，中法在烏克蘭問題上存在不少共識。中方願以國家主席習近平提出的「四個應該」為根本遵循，在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下基礎。中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

蒙多洛尼表示，今年以來，兩國高層交往密切，推動法中全面戰略夥伴關係不斷取得新發展。法中同為聯合國安理會常任理事國，兩國圍繞包括烏克蘭問題在內的廣泛議題加強對話，具有重要意義。法方高度重視李輝特別代表此次訪問，期待中方繼續為停火止戰發揮建設性作用。法方願同中方加強對話與合作。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 政治 外交 戰爭 烏克蘭 馬克龍 法國 習近平 中國

下一篇文章

新任駐美大使謝鋒對美外交經驗豐富 曾參與處理孟晚舟事件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本半導體出口管制7月底生效 北京：保留採取措施權利
日本半導體出口管制7月底生效 北京：保留採取措施權利
華府對中國採購禁令表嚴重關切 美光料對收入產生單位數影響
華府對中國採購禁令表嚴重關切 美光料對收入產生單位數影響
俄總理抵上海出席商貿論壇：今年俄中貿易額將達2000億美元
俄總理抵上海出席商貿論壇：今年俄中貿易額將達2000億美元
官媒：人口老齡化將是長期基本國情
官媒：人口老齡化將是長期基本國情
李強：中國願與俄羅斯進一步擴大經貿往來
李強：中國願與俄羅斯進一步擴大經貿往來
美國國務院：無考慮撤銷制裁中國防長李尚福
美國國務院：無考慮撤銷制裁中國防長李尚福
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款