李輝與法國官員會談 稱中法在烏克蘭問題上存在不少共識

中國政府歐亞事務特別代表李輝，在法國巴黎與法國外交部政治和安全事務總司長蒙多洛尼（Frédéric Mondoloni）舉行會談。雙方就政治解決烏克蘭危機和中法關係等問題交換意見。

據中國外交部網站，李輝表示，上月法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）成功訪華，取得積極成果。中法雙方要落實好兩國元首的重要共識，不斷深化各領域務實合作，密切在重大國際議題和地區熱點問題上的溝通協作，繼續為世界的和平、穩定與發展做出新貢獻。

李輝稱，中法在烏克蘭問題上存在不少共識。中方願以國家主席習近平提出的「四個應該」為根本遵循，在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下基礎。中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

蒙多洛尼表示，今年以來，兩國高層交往密切，推動法中全面戰略夥伴關係不斷取得新發展。法中同為聯合國安理會常任理事國，兩國圍繞包括烏克蘭問題在內的廣泛議題加強對話，具有重要意義。法方高度重視李輝特別代表此次訪問，期待中方繼續為停火止戰發揮建設性作用。法方願同中方加強對話與合作。

責任編輯：陳俊賢