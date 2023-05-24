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新任駐美大使謝鋒對美外交經驗豐富 曾參與處理孟晚舟事件

國情動向 12:33 2023/05/24

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中國新任駐美大使謝鋒抵美履新。現年59歲的謝鋒80年代起進入外交部任職，長期參與對美外交工作，還曾參與處理孟晚舟事件。

公開資料顯示，謝鋒是江蘇人，畢業於外交學院，於1986年進入外交部工作，早年曾在外交部西歐司、駐馬耳他大使館任職。1993年至2014年間，謝鋒一直從事對美外交工作，職務在外交部北美大洋洲司和駐美使館之間轉換，擔任過駐美使館公使（2008年）、北美大洋洲司司長（2010年）等職。

2017年，謝鋒赴港任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員。至2021年2月，重回此前對美工作軌道，任外交部副部長，分管政策規劃、美大和拉美地區事務以及翻譯工作。

新任中國駐美大使謝鋒履新：為捍衛中國利益而來

自履職外交部副部長以來，謝鋒同諸多美方高級官員舉行會談，並多次參與中美高層會晤。當中包括，2021年7月與美國常務副國務卿舍曼在天津舉行會談；2022年4月會見美國駐華大使伯恩斯；2022年12月在河北廊坊，與來訪的美國國務院東亞事務助理國務卿康達、時任白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格舉行會談。另據《華爾街日報》《聯合早報》報道，謝鋒還參與籌備去年11月中美元首峇里島會晤。

廣泛接觸美國戰略界、工商界人士

值得一提的是，謝鋒還主要參與處理孟晚舟事件。2021年7月，謝鋒同舍曼在天津會談中，中方向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。這兩份清單都包括了與孟晚舟事件有關的內容。

此番赴美履新前，謝鋒曾廣泛接觸美國戰略界、工商界人士，並就中美關係作出闡述，稱中美作為前兩大經濟體和安理會常任理事國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任。找到正確相處之道，推動中美關係健康穩定發展，是對兩國和世界人民應該切實負起的責任。

責任編輯：易燕丹

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