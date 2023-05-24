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南方用電高峰提前殺到 電網最高負荷破2億千瓦

社會熱點 14:00 2023/05/24

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中國南方提前進入用電高峰，周一（22日）南方電網最高負荷今年首次突破2億千瓦，預計本月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等5省用電量按年大幅增長。分析指，用電需求增加與氣溫上升和經濟回暖有關。

中新社報導，5月以來，南方區域用電負荷持續走高。其中深圳用電需求增長明顯，南方電網深圳供電局電力調度控制中心副總經理程韌俐指出，當前深圳最高負荷已超過1900萬千瓦，為今年以來最高，與去年同期相比增長8.3%。

在廣東，用電負荷受氣溫影響較大。據分析，當最高溫度高於23℃時開始出現降溫負荷，最高氣溫在23℃至30℃區間時，氣溫每升高1℃，系統負荷增加100萬至300萬千瓦，最高氣溫在30℃及以上時，溫度每升高1℃，系統負荷增加300萬至450萬千瓦。隨著氣溫走高，廣東用電需求上升勢頭明顯，將帶動廣東乃至整個南方區域用電負荷持續攀升。

在海南，受經濟持續回暖、重點工業項目投產及電動汽車充電負荷攀升等多種因素影響，用電高峰也提前到來。今年以來，海南電網統調負荷已四創新高，最高達684.3萬千瓦，按年增長5.7%。

目前，南方電網加大跨省電力互濟力度，全部完成重要輸電通道的檢修，全面備戰夏季用電高峰。 

責任編輯：陳俊賢

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