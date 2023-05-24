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俄總理首次訪華 用這句唐詩形容雙方合作前景

國情動向 13:33 2023/05/24

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俄羅斯總理米舒斯京一連兩日訪問中國，他在上海出席俄中商務論壇時談及雙邊關係，引用唐詩「欲窮千里目，更上一層樓」，寓意兩國進入新時代全面戰略協作夥伴關係。

今次是米舒斯京2020年1月出任俄總理以來首次訪華，也是雙方關係和合作更加深入發展的一個重要信號。

觀察者網報道，對於中俄關係的前景，米舒斯京在俄中商務論壇發言中，引用了唐代詩人王之渙《登鸛雀樓》中的名句「欲窮千里目，更上一層樓」。他說：「我建議我們一起邁出這樣的一步。加強俄中新時代全面戰略協作夥伴關係，造福我們的國家和人民。」

米舒斯京稱，俄羅斯珍視與中國的數百年歷史關係。兩年來，雙邊貿易額增長約三分之一。去年創下新紀錄，達到約1900億美元。根據今年一季度的數據，中俄雙邊貿易額增長將近四分之一，達到約520億美元。米舒斯京還表示，「相信今年我們將完成兩國元首提出的任務，將雙邊貿易額增至2000億美元」。

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在農業貿易方面，米舒斯京指，中俄農產品的雙邊貿易正在高速增長。去年，農產品貿易額增長42%，超過70億美元。而今年首季增長已經超過90%，達到將近25億美元。米舒斯京強調，「俄羅斯農民願意大幅增加向中國市場出口其產品，並擴大其出口的植物和動物產品的範圍」，雙方將攜手加強兩國的糧食安全。

米舒斯京還提到，要繼續加強中俄雙方的交通合作，並表示俄方有興趣進一步向東發展「俄羅斯國際走廊」，與中國建立聯繫，包括通過哈薩克和蒙古，以實現從聖彼德堡到符拉迪沃斯托克的無縫物流，並增加貿易額。

責任編輯：易燕丹

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