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習近平晤俄總理米舒斯京 核心利益問題上續相互堅定支持

國情動向 20:11 2023/05/24

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國家主席習近平今日在北京會晤訪華的俄羅斯總理米舒斯京，習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，希望雙方把各領域合作推向更高水平。

據央視新聞報道，習近平表示，鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨。希望雙方繼續發揮中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把各領域合作推向更高水平，不斷豐富兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。

習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。要繼續擴大人文交流，開創民心相通新局面。

習近平還指，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為地區國家帶來實實在在的利益。

米舒斯京則表示，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，深化各領域務實合作。俄方願同中方一道推動世界多極化進程，鞏固以國際法為基礎的國際秩序。俄方期待同中方進一步加強人文交流，使俄中友好世代相傳。

據俄新社報道，米舒斯京還稱，俄中將反擊那些利用制裁來強加意志的國家。

責任編輯：袁瑋婧

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 外交 制裁 米舒斯京 中俄關係 一帶一路 習近平 俄羅斯 聯合國

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李強晤俄總理米舒斯京 願推動中俄務實合作邁上新台階
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