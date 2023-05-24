中國在南海放置3燈浮標 兩座與菲律賓浮標位置重疊

▲ 中國在南沙群島周邊放置燈浮標。（配圖）

中國宣布在南沙群島具主權爭議海域布設3座燈浮標，其中2座位置與菲律賓之前「宣示主權」所放置的浮標相近。專家指，這是彰顯中國對該海域的管轄權。

交通運輸部今日（24日）表示，為保障船舶航行及作業安全，當局近日已在南沙群島的火艾礁、牛軛礁，以及南薰礁附近海域布設浮標。上周，菲律賓海岸警衛隊表示在南海放置5個掛有國旗的浮標，分別在牛軛礁、火艾礁、南鑰島、費信島，以及雙黃沙洲周邊，以展示菲方主權及保護海洋邊界資源的決心。

菲律賓在南沙群島周邊放置5浮標宣示主權

雙方各放置浮標的牛軛礁戰略位置最重要，其地處南沙群島超大型環礁九章群礁的最東端，是天然的漁港。當前牛軛礁上並無駐軍，但實際由中國控制。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸向《環球時報》指，中國在南沙群島設置3座燈浮標表示中國切實履行國際義務、維護航行安全，向國際社會提供涉海公共產品。南海是重要的國際海上運輸通道，海上交通事故時有發生。燈塔作為海上安全航行的重要導航設施，可引導船舶航行或指示危險區域。

丁又指，無論是燈塔還是浮標的設置，皆表明中國是南海諸島真正的主人，彰顯出中國維護自身領土主權以及對海洋權益的有效管轄和權利行使。

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責任編輯：陳建錫