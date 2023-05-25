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習近平：冀一帶一路與歐亞經濟聯盟對接合作走深走實

國情動向 09:10 2023/05/25

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歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇全會昨日（24日）舉行開幕式，中國國家主席習近平以視像方式致辭指，中國發展離不開亞歐地區，也惠及亞歐地區。中方希望共建「帶一路」同歐亞經濟聯盟建設對接合作走深走實，各國團結協作、勠力同心，攜手開創亞歐合作新局面。

習近平指，當今世界正處於百年未有之大變局，世界多極化、經濟全球化歷史潮流勢不可當。堅持真正的多邊主義，推動區域協調發展，是國際社會廣泛共識。亞歐大陸是世界上人口最多、國家最多、文明最具多樣性的地區。亞歐合作之路應該怎麼走？不僅關乎地區人民福祉，也影響世界發展走向。

他本人先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，呼籲各國共同致力於建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，推動構建人類命運共同體。今年是他提出共建「一帶一路」倡議十週年，倡議的根本出發點和落腳點，就是探索遠親近鄰共同發展的新辦法。

習近平指，今年下半年中方將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，中方願同「一帶一路」共建國和歐亞經濟聯盟成員國一道，繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共享機遇，共克時艱，共創未來，攜手譜寫多極化世界文明進步新篇章。

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歐亞經濟聯盟是由俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克等前蘇聯成員國共同組建的國際組織，目的是加深地區國家的經濟、政治合作。

責任編輯：陳建錫

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