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微軟等警告中國黑客攻擊美通訊基建 北京斥散布假信息

國情動向 11:15 2023/05/25

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美國科技公司微軟與西方情報機構警告，發現有中國政府支持的黑客組織，對在關島和美國一些關鍵基建設施進行惡意活動，促請受影響客戶必須關閉被入侵的帳號。

*新增中國外交部回應

微軟指出，涉事的黑客組織Volt Typhoon，由2021年年中開始活躍，針對性地干擾美國與亞洲的關鍵通訊基建設施，尋求能夠在未來危機中擾亂美國和亞洲地區之間通信設施的能力。微軟說，已知會目標或受影響客戶有關情況，並提供相關信息。

據《紐約時報》報道，滲透的重點是關島和美國其他地區的通訊基礎設施，美國情報部門對此尤為擔憂。因為關島是美國主要軍事設施的所在地，其中包括安德森空軍基地，該基地是應對亞太地區任何衝突的關鍵。

據報中國要求微軟Bing暫停自動搜索建議功能七天

微軟稱中國資助黑客攻電郵 外交部：勿無端猜測指責（第二版）

美國國家安全局表示，已確定一個由中國政府資助的黑客組織試圖攻擊美國的關鍵基礎設施，五眼聯盟其他成員國已發布類似警告。加拿大情報部門在另一份聲明中提醒國民警惕，指來自中國的黑客活動正構成重大威脅。

在北京，外交部發言人毛寧批評有關報告證據鏈嚴重缺失、極不專業。中方注意到美國國家安全局與英國、加拿大、澳洲及新西蘭等國的相關機構同時發布類似報告，很明顯是美國出於地緣政治目的，發動五眼聯盟國家採取集體虛假信息行動。

毛寧稱，五眼聯盟是世界上最大的情報組織，美國國家安全局是世界上最大的黑客組織，他們聯手發布虛假信息報告，本身就很諷刺。至於某些公司這次參與其中，說明美國除了政府機構外，還在拓展散布虛假信息的新渠道，但無論如何變換手法都改變不了美國才是黑客帝國的事實。

責任編輯：易燕丹

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