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中美修補關係各有盤算 「未爆彈」還有哪些？

國情動向 12:19 2023/05/25

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中美近期嘗試恢復高層接觸，包括預定本周舉行的商務部長會面。美媒指，雙方在緩和緊張的背後各有盤算，兩個隱藏的未爆彈亦可能阻礙到雙邊關係修補。

《華爾街日報》指，美中近年為台灣、科技議題激烈交鋒，雙方原本預期今年可展開對話，但間諜氣球事件令雙邊關係再陷惡性循環。報道指，北京3月曾派前駐美大使崔天凱到華盛頓與國安顧問沙利文等會面，沙利文本月亦與中共中央外辦主任王毅見面，討論高層交流，雙方關係現破冰跡象。

曾任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任的喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）指，美中嘗試重建基本溝通管道，此刻是「脆弱的機會」。第一個考驗是美國商務部長雷蒙多與中國商務部長王文濤預定周四（25日）的會面，另一考驗是美中國防部長6月是否能如往年一樣，在新加坡香格里拉對話上會談。

該報指，中國認為隨著一系列外交活動，其在重啟中美關係上正佔據有利地位，希望美方先展現誠意，解除對國防部長李尚福的制裁，同時在高層接觸後不再出台更多制裁措施。美國則尋求穩住和北京的關係，一方面想防止兩國緊張演變成衝突，另一方面向盟友與其他國家展現它有能力和北京維持工作關係。

不過，美國對中國氣球的調查結果尚未出爐，拜登亦隨時可能公布對中國科技產業的投資禁令，這將成為雙邊關係中的未爆彈，北京屆時可能被迫反擊。

責任編輯：陳建錫

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