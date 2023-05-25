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俄最大銀行行長：今年中俄貿易人民幣交易量將增10倍

經濟脈搏 12:33 2023/05/25

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中俄經貿合作穩步推進，俄羅斯最大銀行、俄羅斯儲蓄銀行行長兼董事長赫爾曼·格列夫預計，今年中俄貿易人民幣交易量將增10倍。

綜合俄羅斯衛星通訊社、觀察者網報道，格列夫表示，疫情後中國經濟重啓，積極促進投資增長，預計今年中俄貿易人民幣的交易量將增長10倍。

格列夫指，人民幣在俄羅斯的進出口交易市佔率持續增長。短短⼀年，人民幣在俄羅斯出口交易中的佔比從2％增長到18％，在進⼝交易中的佔比從5％增長到27％，是令人印像深刻的增長態勢。此外，俄羅斯儲蓄銀行的客戶對友好國家的本幣表現出濃厚興趣，而人民幣在這方面是毋庸置疑的領先者。

日前訪問中國的俄羅斯總理米舒斯京也表示，俄中之間70％的跨境結算已使用盧布和人民幣，相信今年俄羅斯和中國能將貿易額增加到2000億美元。

據了解，俄羅斯儲蓄銀行是俄羅斯最大的銀⾏。截至今年一季度，俄羅斯儲蓄銀行在利潤規模上進入全球十大銀行之列，約合337億元人民幣。除了傳統銀行服務，客戶還可以通過俄羅斯儲蓄銀行購買保險、注冊公司、獲得政府官方證明、寄送包裹等。

李強晤俄總理米舒斯京 願推動中俄務實合作邁上新台階

俄總理抵上海出席商貿論壇：今年俄中貿易額將達2000億美元

責任編輯：易燕丹

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