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內地疫情有抬頭跡象 陝西教育廳將新冠列特別關注事件

社會熱點 14:56 2023/05/25

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內地新冠疫情出現升溫跡象，多地加强疫情防控措施，陝西省教育廳將新冠列特別關注事件，北京呼籲民眾乘坐公共交通工具時戴口罩。

陝西省教育廳發布《陝西省學校突發公共衛生事件2023年第3號預警》，並將新冠病毒感染列為特別關注事件。預警提到，陝西省新冠疫情仍處低水平流行態勢，但多渠道監測數據顯示，近期陝西省核酸陽性檢出率及發熱門診陽性檢出率均有所上升，整體疫情逐步出現抬頭趨勢。

北京籲乘坐公共交通戴口罩

當局表示，2023年高考、中考臨近，疊加學生畢業季和放假季，校園疫情防控工作面臨重大考驗。夏季到來，氣溫逐漸升高，發生食源性疾病的風險將持續增加。要求做好疫情防控工作，加強學生新冠病毒感染症狀監測，一旦發現異常情況應快速響應，制定針對性防控措施。

鍾南山：能覆蓋XBB變異株的疫苗很快面世

高福：長新冠是基本事實 感染次數愈多後遺症風險愈高

另外，北京市衛健委發布疫情周報，指過去一周全市共報告2.5萬宗傳染病，較一個月前上升近四倍，排前五位的傳染病依次為新冠病毒、感染性腹瀉、流感、肺結核和病毒性肝炎，其中新冠旳發病宗數已連續四周列於榜首。當局呼籲要加強防控，建議乘坐公共交通工具，或進入環境密閉、人員密集場所時佩戴口罩。

專家倡二次感染者自我隔離

針對二次感染新冠的患者，武漢大學公共衛生學院創始院長譚曉東建議，公司應該提倡感染員工自我隔離，減少病毒傳播；新冠感染的密切接觸者，建議減少到人群密集的辦公區活動。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛指出，對於感染者來說，應該暫時不要去學校、地鐵等公共場所，如果必須去，建議一定全程戴口罩。對於年齡較大或有基礎疾病的，一旦症狀加重，需要去醫院就診。

鍾南山：全國大概12億人感染過新冠病毒

世衛解除新冠最高級別警報 梁萬年：堅持必要防控

責任編輯：易燕丹

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