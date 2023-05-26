中指院：內地5月房地產銷售續回落 亟需更大力度政策支持

中指研究院發文稱，5月內地樓市延續按月回落態勢，前三周，重點50城新房成交面積較4月周均下降近兩成。6月將迎來上半年收官關鍵節點，預計房企推盤力度和促銷力度都將加大，樓市亟需中央監管部門和地方政府更大力度的政策支持，以穩定購房者置業信心和預期。

前三個星期 重點50城新房成交較4月周均下降近兩成

據中指院數據，新房成交方面，5月前三周，重點50城商品住宅周均成交434萬平方米，較4月周均下降17.7%，較去年同期增長17.9%。上周（5月15日-21日）重點50城成交面積較上一統計週期增長4.2%，按年增幅小幅擴大至13.6%，但從絕對規模上看，上周成交面積整體仍處於今年以來的低位，市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落。目前市場上去化較快的項目多為核心區倒掛盤，郊區項目去化壓力大。

5月前三周，各線城市成交相比於4月周均成交都下降，其中一線城市下降15%，二線、三四線城市下降18%左右。具體來看，一線城市中，北京較4月降幅接近四成；二線代表城市中，僅成都、濟南等個別城市增長，多個城市較上一統計週期降幅超20%；三四線代表城市中，徐州、佛山較上一統計週期增長，徐州增幅超20%。

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按年來看，低基數下，一線城市增長超80%，上海、深圳增幅較大，北京、廣州成交面積與去年同期基本持平；二線代表城市增長超10%，濟南、杭州增幅較大；三四線代表城市增幅不足5%，揚州、紹興等城市在低基數下增長超30%。

二手房成交方面，5月以來，二手房活躍度整體延續回落態勢。5月前三周，重點9城二手住宅周均成交套數較4月周均下降超20%（同口徑新房下降21%），北京、深圳、成都、杭州等城市降幅均在20%以上。上周（5月15日-5月21日），重點城市成交套數較上一統計週期基本持平，按年增幅略有收窄至53%。從絕對量上看，上周重點城市二手住宅成交量仍處於相對高位，市場保持一定活躍度。

各地撐樓市措施不及上月多 仍需政策支持

報告指出，市場企穩仍有多重阻力，包括居民收入預期未出現明顯好轉，以及房價下跌預期仍在。而且，近期個別房企償債壓力較大、部分城投風險上升，也對市場預期形成擾動。

根據中指院監測，截至24日，5月各地出台政策的頻次僅29條，不足4月一半，熱點城市優化的政策力度亦較小，受此影響，短期市場走勢仍存在較大不確定性。在當前市場調整壓力加大的背景下，亟需中央監管部門和地方政府給予樓市更大力度的政策支持，穩定購房者置業信心和預期，核心城市政策存在優化空間，市場也需要更實質性的政策落地。

6月作為房企年中衝刺關鍵節點，如能及時出台支持政策，向市場傳遞信心，那麼在房企大力推盤和促銷之下，6月房地產銷售有望迎來好轉，這對下半年市場信心和預期的重建十分重要。

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責任編輯：尹航

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