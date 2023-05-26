內地多人收到「上門槍決通知」短訊 官方：我也很無語

詐騙短訊層出不窮，近期內地有不少人收到自己將被「強制槍斃」的短訊，而且還是上門服務。不過，也有解決方法——只要在特定應用程式（APP）上繳納所謂的欠款，就能免除一死。北京公安局回應此騙局時亦表示「無語死了」。

引發熱議的「強制槍斃」短訊寫著：

因您信貨（編按：應是將「信貸」錯寫為「信貨」）詐騙，缺席出庭，已通過「天網」定位具體位置，現已通知當地執法部門和司法人員（魏軍，王琳，郭文楨）攜帶槍支帶隊，執行上門強制擊斃， 詳情抖音搜索《執行風暴》或關注「中國法院網」了解詳情， 14點前自行app結清全部欠款可撤銷執行。

對於這件事，北京市公安局官方微博「平安北京」回應稱，「還能說點什麼？真的無語死了。」

網民這樣說：

社會發展得這麼快，槍決都能上門服務了 全國巡回槍斃 但凡上過幾年學多讀點書都不至於編出這種短訊 我今天收到了好幾條同樣的短訊，這是打算槍斃我幾次？

「平安北京」還提醒，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條，寫恐嚇信或以其他方法威脅他人人身安全的等行為，處五日以下拘留或五百元（人民幣，下同）以下罰款，情節較重則處五日以上十日以下拘留，可並處五百元以下罰款。

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責任編輯：尹航

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