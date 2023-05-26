重慶買樓交首期能「淨賺」一萬塊？律師提醒這風險

為促進成交，重慶有地產經紀宣傳「負首付」，即顧客交完4萬元（人民幣，下同）的首期後能拿到5萬元返現，相當於買樓還賺了1萬。深圳亦有類似宣傳。有律師提醒，這往往需要簽署「陰陽合同」，這種方式本身也是違法行為。

綜合內媒報道，近日多個社交平台出現「負首付」的營銷話術。例如重慶市一位地產經紀在微信朋友圈發布消息稱，一套83萬元的精裝房，首期4萬元，放款後返現5萬元，相當於客戶還能倒拿1萬元首期款。

深圳也出現這種情況。有地產經紀介紹稱，所謂的「負首付」是指在售二手房售價預計低於銀行評估價，這樣貸款額度增高，相當於變相減少了首付。像是羅湖區觀山瑞苑、觀山祥苑等拆遷安置房，業主們著急出手變現，所以願意低於銀行評估價出售。比如買100萬的房子，銀行評估價150萬，貸款額度增高至120萬，這樣反而可以多出20萬來付首付。

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對此，北京市金訴律師事務所主任王玉臣明確指出，這種做法是違規的，存在不小的法律風險。採用這種模式，往往需要簽署「陰陽合同」，這種方式本身也是違法行為。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，深圳案例中涉及的房源比較特殊，屬於回遷房，有的業主手頭有幾套，業主售價是可能低於銀行評估價的，但是目前對深圳樓市的影響也是有限的；另外，現在大家申請房貸的積極性不高，銀行基於放貸壓力也想多放款。

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責任編輯：尹航

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