食太辣？打完邊爐喉嚨痛 26歲女就診到去世僅10分鐘

打完邊爐後喉嚨痛並不少見，這件事也發生在內地一位26歲女子身上，她以為是因為食得太辣，所以沒留意，誰知第二日痛感加重，還呼吸困難。到醫院求診後，女子忽倒地不起，還沒等到搶救就停止了呼吸。醫生指出，奪命原因是急性會厭炎。

近日內地網絡有一則熱議話題，一位26歲女子晚上結束加班趕到火鍋店為好友慶生，聚餐回到家後，女子覺得喉嚨痛，以為是當晚吃的火鍋太辣導致，所以沒留意。次日清晨，女子發覺喉嚨疼痛加重，甚至連呼吸都有困難，她在家吃了消炎藥去上班，沒想到情況更加嚴重，甚至出現憋氣感、畏寒。

女子趕緊請假去醫院，去醫院的路上，呼吸困難症狀加劇。到了醫院，她突然大口大口呼氣，還倒地不起。還沒等到搶救，她就心跳驟停，呼吸停止，這過程只有短短10分鐘。

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究竟什麼原因導致她在短時間內死亡？醫生結合女子之前的種種症狀，加之檢查時發現她會厭（epiglottis）充血腫脹堵塞聲門，判斷奪命凶手是急性會厭炎。

會厭位於人體氣管上方，舌根的根部。人在說話或呼吸時，會厭向上，使喉腔開放；咽東西時，會厭則向下，蓋住氣管，使食物或水不至於進氣管之內造成嗆咳。

醫生介紹，急性會厭炎是耳鼻喉科急重症之一，主要表現為會厭高度水腫，這是一種主要累及喉部聲門上區的會厭及其周圍組織的急性炎症病變。嚴重的急性會厭炎如果沒及時處理，短短十幾分鐘就足以讓人窒息。

醫生提到，只要及時就醫，治療急性會厭炎並不困難，用激素可在短時間內改善水腫，再配合抗生素控制炎症。

​醫生還提醒，很多人喜歡一邊打邊爐一邊喝凍飲，這樣一冷一熱的飲食使血管一會收縮一會擴張，容易造成炎症水腫。

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責任編輯：尹航

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