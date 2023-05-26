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網傳上市國企中創新航大規模解約應屆生

社會熱點 18:52 2023/05/26

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在香港上市的國企中創新航 （03931） 大面積解約應屆畢業生的話題引發關注。有網友表示，自己在5月16日被告知獲得錄用，期間還多次與對方進行正常入職溝通，但在5月24日，入職群聊在沒有任何公告的情況下突然解散，自己很快收到解約通知。

據內媒封面新聞報道，多個社交平台上都有網友表示出現無故解約的情況，有的還發布相關圖片。

報道引述一位當事人周同學自述，她去年11月接到中創新航成都分公司的offer，當時對方還催她三天之內考慮好，簽訂三方協議。

周同學透露，從去年11月接到中創新航的offer到現在，自己還拒絕了公務員崗位和其他公司的入職通知，還有一些同學為之拒絕外國名校的深造offer。

國務院支持國企等「體制內」擴大招聘 推百萬就業見習崗位計劃

人社部：今年新增城鎮勞動力1662萬 促就業任務繁重

周同學應聘的崗位是辦公服務崗，她說，不只是這個崗位被解約，很多設備工藝師和前端研發師也被解約，她認為此次解約「不局限於某一個崗位，而是大規模解約。」

她還說，她加入了一個中創新航全國被解約應屆生的聊天群組，目前群組內已有600多人，但她了解到的是幾乎所有的2023屆應屆畢業生都被解約了，大概有2000人甚至更多。她還透露，被大規模解約的城市不只有成都，合肥、廈門、常州、武漢等分公司都出現了這種情況。

周同學進一步表示，甚至有傳言說部分2022屆的員工也被裁員，但是否屬實她並不了解。

中創新航科技股份有限公司是國企，業務範圍涵蓋鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關產品和解決方案。公司成立於2009年，去年在香港正式上市。

習近平︰聚焦穩增長穩就業穩物價 盯緊看好財政資金

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責任編輯：尹航

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