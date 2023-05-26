李輝晤歐盟高層：中方支持歐洲國家加強戰略自主

中國政府歐亞事務特別代表李輝周四（25日）在布魯塞爾，與歐盟高層舉行會談，就政治解決烏克蘭危機和中歐關係等問題交換意見。

據外交部網站，李輝分別與歐洲理事會主席米歇爾辦公室主任貝爾納、歐盟對外行動署副秘書長莫拉舉行會談。

李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，強調國家主席習近平提出的「四個應該」，是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談。中國同歐盟在這一問題上存在不少共識。中方支持歐洲國家加強戰略自主，為歐洲大陸長治久安做出努力。

他又說，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願與歐方共同努力，落實好雙方領導人重要共識，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性。

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歐方認為，歐中雙方在烏克蘭問題上存在不少共同利益，願同中方共同努力，通過合作增進共識，通過對話化解分歧，推動以和平方式解決衝突，在歐洲實現持久、公正和平。

另外，莫拉在會談中表示，歐盟希望中國利用其對俄羅斯的影響力，幫助結束烏克蘭衝突。中國外交部發言人毛寧表示，危機發生在歐洲，中方支持歐方為實現和平作出更多努力，提出各方均能接受的和平解決方案。

據俄媒消息，李輝已轉抵俄羅斯莫斯科，會與俄外長拉夫羅夫會談。

責任編輯：易燕丹

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