  • 27°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李輝晤歐盟高層：中方支持歐洲國家加強戰略自主

國情動向 22:42 2023/05/26

分享：

分享：

中國政府歐亞事務特別代表李輝周四（25日）在布魯塞爾，與歐盟高層舉行會談，就政治解決烏克蘭危機和中歐關係等問題交換意見。

據外交部網站，李輝分別與歐洲理事會主席米歇爾辦公室主任貝爾納、歐盟對外行動署副秘書長莫拉舉行會談。

李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，強調國家主席習近平提出的「四個應該」，是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談。中國同歐盟在這一問題上存在不少共識。中方支持歐洲國家加強戰略自主，為歐洲大陸長治久安做出努力。

他又說，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願與歐方共同努力，落實好雙方領導人重要共識，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性。

李輝晤德國官員 促歐洲從根源入手解決烏克蘭危機

李輝與法國官員會談 稱中法在烏克蘭問題上存在不少共識

歐方認為，歐中雙方在烏克蘭問題上存在不少共同利益，願同中方共同努力，通過合作增進共識，通過對話化解分歧，推動以和平方式解決衝突，在歐洲實現持久、公正和平。

另外，莫拉在會談中表示，歐盟希望中國利用其對俄羅斯的影響力，幫助結束烏克蘭衝突。中國外交部發言人毛寧表示，危機發生在歐洲，中方支持歐方為實現和平作出更多努力，提出各方均能接受的和平解決方案。

據俄媒消息，李輝已轉抵俄羅斯莫斯科，會與俄外長拉夫羅夫會談。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見
2023/05/18
李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見
中國特使勸和促談第二站 李輝晤波蘭副外長
2023/05/20
中國特使勸和促談第二站 李輝晤波蘭副外長
李輝與法國官員會談 稱中法在烏克蘭問題上存在不少共識
2023/05/24
李輝與法國官員會談 稱中法在烏克蘭問題上存在不少共識
李輝晤德國官員 促歐洲從根源入手解決烏克蘭危機
2023/05/25
李輝晤德國官員 促歐洲從根源入手解決烏克蘭危機

你可能感興趣

李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見
17:35 2023/05/18
李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見
中國特使勸和促談第二站 李輝晤波蘭副外長
12:16 2023/05/20
中國特使勸和促談第二站 李輝晤波蘭副外長
李輝與法國官員會談 稱中法在烏克蘭問題上存在不少共識
12:41 2023/05/24
李輝與法國官員會談 稱中法在烏克蘭問題上存在不少共識
地緣政治 外交 政治 中歐關係 拉夫羅夫 習近平 烏克蘭 俄羅斯 歐盟 歐洲

下一篇文章

新任駐美大使謝鋒晤美副卿 冀中美關係回到正軌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地大學兵推：24發高超音速導彈摧毀美航母編隊
內地大學兵推：24發高超音速導彈摧毀美航母編隊
商務部：王文濤將出席APEC貿易部長會 晤雷蒙多及戴琪
商務部：王文濤將出席APEC貿易部長會 晤雷蒙多及戴琪
新任駐美大使謝鋒晤美副卿 冀中美關係回到正軌
新任駐美大使謝鋒晤美副卿 冀中美關係回到正軌
中美修補關係各有盤算 「未爆彈」還有哪些？
中美修補關係各有盤算 「未爆彈」還有哪些？
王文濤晤雷蒙多 就美對華經貿及半導體政策表重點關切
王文濤晤雷蒙多 就美對華經貿及半導體政策表重點關切
新任中國駐美大使謝鋒履新：為捍衛中國利益而來
新任中國駐美大使謝鋒履新：為捍衛中國利益而來
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款