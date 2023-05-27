王文濤戴琪會晤 就經貿政策互表不滿

中國商務部部長王文濤週五（26日）在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。根據雙方的聲明，戴琪提出對中國政府主導的經濟政策的不滿，王文濤則對美國的關稅和貿易政策表達關切。但中美雙方的聲明都強調，兩國有必要在貿易問題上保持溝通。

據中國商務部公佈，雙方就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。雙方同意繼續保持交流溝通。

美國貿易代表署（USTR）公佈，戴琪還討論了美中貿易關係在全球經濟中的重要性以及雙方繼續相互接觸的必要性。她強調需要解決中國國家主導的非市場經濟和貿易政策造成的嚴重失衡。她還對中國針對在華經營的美國公司採取的行動表示擔憂。戴琪還強調了美中之間保持開放溝通渠道以及中美元首去年11月在峇里島的接觸的重要性。

在關稅方面，美國貿易代表署正在對美國對價值數千億美元的中國進口商品徵收的關稅進行為期四年的審查，這些關稅是時任總統特朗普在2018年和2019年下令徵收的。在新聞發布會上被問及美國是否會使用進一步的貿易工具來解決中國的貿易做法，例如可能導致美國徵收更多關稅的新「301條款」調查時，戴琪說，拜登政府的一些回應已經在美國的經濟政策中顯現出來。

她說，「坐下來進行對話的好處是我們可以更好地相互了解，了解各自經濟正經受的影響。」

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責任編輯：尹航

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