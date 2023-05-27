王文濤晤戴琪 關切對華經貿及301關稅等問題

中國商務部部長王文濤週五（26日）在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。戴琪討論了雙方繼續相互接觸的必要性。

據中國商務部公佈，雙方就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。雙方同意繼續保持交流溝通。

據美國貿易代表署公佈，戴琪還討論了美中貿易關係在全球經濟中的重要性以及雙方繼續相互接觸的必要性。她強調需要解決中國國家主導的非市場經濟和貿易政策造成的嚴重失衡。

此外，她還對中國針對在中國經營的美國公司採取的行動表示擔憂。戴琪還強調了美中之間保持開放溝通渠道以及中美元首去年11月在峇裡島的接觸的重要性。

稍早前，王文濤和美國商務部長雷蒙多會晤。當時，他亦就美國對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等問題表達重點關切。

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責任編輯：尹航

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