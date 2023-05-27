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內地4月工業利潤按年降幅續收窄至18.2% 營收增長加快

經濟脈搏 11:31 2023/05/27

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國家統計局公佈，4月份規模以上工業企業利潤按年下降18.2%，降幅較3月份收窄1個百分點，連續兩個月收窄。當月營業收入按年增3.7%，增速較3月份加快3.1個百分點。前4個月，規模以上工業企業利潤按年下降20.6%。

國家統計局工業司統計師孫曉解讀指，4月份，工業生產繼續恢復，企業營收增長加快，利潤降幅繼續收窄，裝備製造業利潤明顯恢復，電氣水行業利潤持續快速增長，外資企業利潤由降轉增，私營企業利潤降幅明顯收窄。

前4個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額20328.8億元，按年下降20.6%（按可比口徑計算）。在41個工業大類行業中，13個行業利潤總額按年增長，1個行業持平，27個行業下降。

南方用電高峰提前殺到 電網最高負荷破2億千瓦

具體來看，電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長47.2%，電氣機械和器材製造業增長30.1%，通用設備製造業增長20.7%，汽車製造業增長2.5%，石油和天然氣開採業下降6.0%，專用設備製造業下降7.4%，煤炭開採和洗選業下降14.6%，非金屬礦物製品業下降27.4%，紡織業下降30.2%，農副食品加工業下降36.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降53.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降55.1%，化學原料和化學製品製造業下降57.3%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降87.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降99.4%。

孫曉指，總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，國際環境嚴峻複雜，需求不足制約明顯，工業企業盈利持續恢復面臨較多困難。下階段，要著力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接水平，持續提振經營主體信心，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，推動工業經濟持續回升向好。

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責任編輯：尹航

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