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王文濤晤南韓安德根 雙方同意加強半導體產業鏈供應鏈合作

國情動向 12:13 2023/05/27

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中國商務部長王文濤週五（26日）與南韓產業通商資源部通商交涉本部長安德根會晤，雙方一致同意加強半導體產業鏈供應鏈領域對話與合作。

據中國商務部公佈，週五，王文濤在美國底特律參加亞太經合組織（APEC）第二十九屆貿易部長會議期間，會見安德根。雙方重點就維護產業鏈供應鏈穩定、加強雙邊、區域及多邊領域合作等交換意見。

王文濤表示，在兩國元首的戰略引領下，中韓經貿關係不斷深化發展。中國推動高水平對外開放，將為包括南韓在內的世界各國提供新機遇。中方願與韓方一道，深化雙邊貿易投資合作，維護產業鏈供應鏈穩定，共同推動雙邊、區域和多邊經貿合作邁上新台階。

安德根表示，近年來韓中經貿關係的重要性不斷加強，兩國間緊密的合作關係為保證全球供應鏈穩定暢通發揮了重要作用。韓方願進一步深化雙邊經貿合作關係，並在區域和多邊框架下拓展雙方合作領域。

商務部表示，雙方一致同意加強半導體產業鏈供應鏈領域對話與合作。

中企據報正加速研發：不依賴美最先進芯片也開發尖端AI

若中國禁售美光 美國促南韓勿填補中國芯片缺口

稍早前，中國駐南韓大使邢海明對當前的中韓關係表示憂心，指有進一步惡化的風險。邢海明又指，美國等個別國家人為構建「小圈子」，推行對華「脫鉤斷鏈」，希望韓方能堅持客觀公正立場和市場經濟原則，積極維護中韓產業鏈供應鏈穩定暢通。

值得一提是，中國官員近日與南韓方面互動頻繁，包括5月19日，邢海明會見韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬，強調中國將為南韓乃至世界經濟恢復發展注入更多動力。中國外交部亞洲司司長劉勁松5月22日在首爾與南韓外交部東北亞局局長崔容准舉行外交磋商，還拜會了南韓外交部次官補崔泳杉，並與南韓專家學者座談。

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責任編輯：尹航

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