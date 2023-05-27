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美媒指李輝要求西方：讓俄羅斯保留部分烏克蘭領土

國情動向 13:53 2023/05/27

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中國政府歐亞事務特別代表李輝近日赴烏克蘭和俄羅斯等5國訪問，就解決烏克蘭危機同各方進行溝通。美媒引述西方官員稱，李輝帶來的明確資訊是美國在歐洲的盟友應堅持其戰略自主，並敦促立即停火，讓俄羅斯佔據它現在佔領的烏克蘭部分領土。

據《華爾街日報》報道，了解李輝與與歐洲各國政府會談內容的西方官員透露，李輝敦促歐洲政府將中國視為美國以外的一個經濟選項，並表示他們應該在俄烏衝突蔓延之前迅速採取行動。

李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見

這些官員說，現在否定北京方面的努力還為時過早，但鑑於中國與莫斯科的關係如此密切，他們質疑中國是否有能力在任何談判中充當誠實調停人。這些官員還認為，在俄軍撤出烏克蘭前，和平是不可能的。

中國外交部暫未回應置評請求。

習近平晤俄總理米舒斯京 核心利益問題上續相互堅定支持

俄總理首次訪華 用這句唐詩形容雙方合作前景

報道中稱，曾與李輝交談的外交官表示，有向李輝指出，除非俄軍撤出，否則凍結衝突不符國際社會利益，歐洲不可能與美國分裂，亦不會撤回對烏克蘭的支持。另一位外交官說，「他們可能在試探西方是否團結，並試圖顯示出主動性」。另一位外交官稱，中國主要關注的似乎是確保俄羅斯不會輸掉這場戰爭，以及莫斯科不使用核武器。

俄最大銀行行長：今年中俄貿易人民幣交易量將增10倍

責任編輯：尹航

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