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基辛格百歲誕辰之際 內地官媒：他身上有美國最缺的東西

國情動向 15:11 2023/05/27

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5月27日是美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）100歲生日，內地官媒環球網發表社評提到基辛格的外交成就以及他對中美「新冷戰」的警告，稱他能超越價值觀和國內政治的羈絆，務實理性地從真正的美國國家利益出發，推動大膽而有想像力的外交，是今天美國最欠缺的。

文章指，對基辛格不可能做簡單的評價，但僅憑其促成時任美國總統尼克遜訪華、結束越戰以及緩和美蘇關係這三件改變歷史的世界性大事件，就足以載入史冊。

1971年，基辛格赴中國進行秘密訪問，與時任中國總理周恩來會晤，為尼克遜次年訪華做準備。中美兩國則在1979年1月1日正式建交。

文章說，基辛格能超越價值觀和國內政治的羈絆，務實理性地從真正的美國國家利益出發，推動大膽而有想像力的外交，是今天美國最欠缺的。

基辛格稱中國加入能使俄烏年內和談 歐美官員據報看法雷同

基辛格提醒拜登 不要與中國無休止對抗

文章還稱，事實反覆印證了基辛格的遠見和判斷。他很早就針對北約東擴做出預警，認為俄羅斯做出強烈回應只是時間問題。這兩年，基辛格對中美「新冷戰」反覆發出強烈警告，他還提醒華盛頓不應誤判了中國的想法。他的政策主張有很強的理性和務實特征，這一缺失恰恰是美國在冷戰結束之後，外交中最大的不足和缺陷，也是美國在對外政策中反覆出錯的根本原因。

文章又指，華盛頓正在逐漸失去基辛格這樣老一輩政治家所展現的政治勇氣。在他的職業生涯中，基辛格常常提出很多人想都不敢想的大膽主張，與「社會主義中國」建交就是最突出的例子。它成功證明了中美可以雙贏，一個忠實的美國愛國者也可以成為「中國人民的老朋友、好朋友」，這一點其實到今天並沒有改變，但華盛頓已經沒有了這樣的勇氣。

美媒指李輝要求西方：讓俄羅斯保留部分烏克蘭領土

王文濤戴琪會晤 就經貿政策互表不滿

責任編輯：尹航

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