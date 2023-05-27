俄外長拉夫羅夫晤中國特使 批烏克蘭、歐美是和談阻礙

中國政府歐亞事務特別代表李輝抵達俄羅斯，並與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤。拉夫羅夫表示，要恢復和談存在「嚴重阻礙」，並歸罪於烏克蘭和西方國家。

俄國外交部公佈，拉夫羅夫重申莫斯科當局允諾要透過政治外交解決衝突，並稱烏克蘭及他們的西方國家顧問在恢復和平談判方面造成嚴重阻礙。他還讚許北京當局在烏克蘭問題上的「和諧」立場。

俄國外交部表示，雙方表明願進一步加強俄中外交政策合作，始終致力維護地區乃至全球的和平與穩定。

莫斯科當局表示，李輝另也會晤拉夫羅夫的副手格魯金（Mikhail Galuzin）及魯登科（Andrei Rudenko）。

俄國外交部提及格魯金和李輝的會談時提到：「兩人也對於北大西洋公約組織（NATO）國家日益涉入烏克蘭衝突，（以及）他們將烏克蘭軍事化的行為所衍生的危險後果表示擔憂。」

此前，李輝已訪問烏克蘭、波蘭、法國和德國，他在會晤烏克蘭總統澤連斯基時表示，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。

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責任編輯：尹航

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