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證監會副主席：財務造假頑疾必須從嚴懲治

經濟脈搏 17:29 2023/05/27

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中國證券監督管理委員會副主席王建軍今天對上市公司提出不造假、不背信等5項最新要求。他說，財務造假是資本市場的一大頑疾，必須從嚴懲治。

據內媒報道，王建今日（27日）在中國上市公司協會年會暨2023中國上市公司峰會上，對上市公司發展提出5項最新要求，包括不造假、不背信、強主業、謀創新、重回報。

他說，投資者把大量的資金投給上市公司，這是多大的信任和託付；有個別公司編故事、做假帳、搞虛假披露，除嚴重損害市場信心，也毀掉了自身榮譽及發展。

內地多省治理統計造假 分析稱經濟數據短期內或受干擾

王建軍強調，好的上市公司，負責任的實控人、大股東必須講真話、做真帳，不操縱業績，不欺騙市場，不誤導投資者，「這是底線，不是高要求」。

他並指，財務造假是資本市場的一大頑疾，不僅嚴重破壞市場誠信基礎，也影響上市公司整體形象，必須從嚴懲治。他表示，將健全防範打擊財務造假的長效機制，針對嚴重舞弊、資金佔用等重點問題，開展專項治理，加強線索發現、檢查、處置的全流程監管。強化財務造假案件的行刑銜接，加大對「關鍵少數」和中介機構的立體化追責力度，對參與造假的其它主體一並納入打擊追責的範圍，打破造假的生態圈。

其它監管事項還包括提高上市公司品質，既要抓好增量優化，也要抓好存量提升，嚴格把好市場入口關，引導市場資源更多向科技創新企業傾斜，更好服務國家創新驅動發展戰略。

涉經濟數據造假 江蘇前省委副書記張敬華被「雙開」

責任編輯：尹航

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