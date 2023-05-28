內地科企宣稱自研X86處理器 被踢爆用Intel i3貼牌？

內地科企寶德（PowerLeader）月初高調發佈宣稱自研x86架構處理器「暴芯」，但該處理器近日流出的測試數據表明，其極可能又是Intel的貼牌產品。

全球知名測試程式Geekbench近日公布寶德代號DP1UI-2數據，雖然處理器型號寫著PL 1st Gen PSTAR P3-01105，然而下方的代號直接標註出Intel第 10代處理器Comet Lake，其規格也亦與i3-10105一樣，同為4核8線的65W TDP，3.7GHz 基礎時脈，還有4.4GHz的Boost時脈，效能表現一模一樣。

事實上，寶德發佈該款處理器時，已受到國內外媒體的質疑，原因一來是官方雖說該處理器「極高效能」，且好過國內其他公司的產品，但具體規格細節甚少，二來是它與i3-10105的外型接近相同。不過，疑似為了打消市場疑慮，寶德當天搞了個盛大的發佈會，且邀請了不少中外媒體出席及報道。

寶德還宣稱，該處理器 在廣東、四川、湖南、北京、河北等地的智能生產基地研製生產，已有完整的產品路標，將成為打造 造國產整機產業鏈的關鍵一環。

責任編輯：陳建錫