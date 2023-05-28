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鄭州富士康獎金加碼請人 比去年卻縮水了一截？

經濟脈搏 17:15 2023/05/28

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為準備iPhone 15量產，鄭州富士康據報本月底起把招聘獎金加碼，至最高每人3500元（人民幣，下同）。但該獎金對比去年幾次招聘，似乎低少了一截。

官媒《中國證券報》及當地媒體引述富士康消息指，鄭州富士康負責iPhone組裝的iDPBG事業群已開始火熱招聘，本月29日起增加招聘獎金，其中，製造部門關鍵崗位求職者返費獎金為2500元至3000元，介紹人獎金為500元；每小時工資增加2元，最高22元。此前，鄭州富士康招聘獎金最高為每人3000元。

不過，翻查去年鄭州富士康的幾次招聘，今年的獎金似乎低了很多，包括同樣是5月，去年富士康iDPBG事業群開出的獎金就高達8500元，據報還要到馬路口「搶人」。去年底，該廠公布員工留任獎金政策，金額亦最高為5000元。

事實上，自從富士康陸續把產量轉移到印度、越南等國家後，在中國國內的用工需求和招聘量據傳已少了很多，甚至有傳過部分廠區需要裁員。2月鄭州富士康舉行今年首次招聘，有工人向媒體透露，招聘人數、工時和工資都有所減少，而往年一些常見的「小時工」、「派遣工」也未出現在該個招聘信息內。

早兩個月，有內媒記者到鄭州富士康周邊的商業街考察，更發現街上已變得空盪盪，不少店舖已掛出出租、轉讓的信息。

責任編輯：陳建錫

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經濟 經濟現象 裁員 富士康 河南省 中國

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