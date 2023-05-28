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內地童撩陌生洋漢被叫get out 老竇上網公審反炒車（有片）

社會熱點 21:59 2023/05/28

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辱華近年在內地民間都是一種「重罪」，尤其涉及到外國人。一名男子與5歲的兒子外出食飯時，慫恿兒子與一名陌生外國男子打招呼，練練英文，被對方喝令get out。事主一怒下追著對方大罵，迫到外國男子連聲道歉。他事後仍感不滿，將拍到的影片放上網實行網絡「公審」，想不到反而炒了車，被網民圍攻。

事主拍下的影片全長約2分多鐘，全程顯示他追著該外國男子大罵，不斷迫問對方為何要罵他兒子，還問「是因為你是外國人，就可以對中國的小孩說get out嗎，是不是」。外國男子顯得很無奈，解釋他只是食飯不想被人打擾，餐廳職員也嘗試息事寧人。最後，外國男子雙手合十道歉，事件才告一段落。

多數留言的網民都認為事主是自找麻煩，無緣無故打擾別人吃飯，上去就要用英語跟人家打招呼，人家跟你很熟有陪你孩子練英文的義務嗎？人家還不能有拒絕的權力了嗎？亦有人認為事件顯露一些人自負又自卑的心態，一方面「崇洋媚外」希望讓兒子跟外國人說幾句英文，一方面又從骨子裡討厭外國人。

也有一些網民對事主表示同情，認為他本來沒有惡意，只是讓兒子去練下膽量和自信，而且該外國男子的態度也不好，無必要這樣對待一名才5歲的孩子。

責任編輯：陳建錫

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