新加坡星洲地勤涉罵內地客 南方航空發聲明道歉（有片）

一名乘搭中國南方航空航班男乘客日前在新加坡機場櫃位辦理登機手續時，被櫃台服務人員辱罵，相關影片在網上瘋傳。中國南方航空駐新加坡營業部就事件致歉，強調涉事職員是公司委託當地地面代理服務商員工，已要求停止該人員服務資格。

據內媒引述袁先生稱，本月23日在新加坡樟宜機場乘搭飛往重慶的南航CZ546次航班，在櫃枱值機時，被告知調換座位至安全通道需額外收費。袁先生用中文提出質疑，稱自己從未遇到過另付費的情況，被櫃枱人員冷漠對待。隨後，該男性工作人員用中文說「我就是不想回答你」，還辱罵袁先生「是狗」。南航回應事件正在調查。

南方航空駐新加坡營業部上周六（27日）發布情況說明稱，收到旅客投訴後，及時啟動調查，與該旅客持續加強溝通，並表達了歉意。該櫃枱服務人員為南航委託服務的當地地面代理服務商員工，在服務過程中該員工與旅客發生爭執，語言使用嚴重不當。已要求代理服務商停止該名人員服務南航新加坡營業部的資格。

南航表示，再次向因此造成影響的旅客致歉，感謝旅客和媒體、公眾對南航的關注和監督，後續將認真總結教訓，加強代理服務管理，完善相應工作流程，提升外部代理服務保障水平。

責任編輯：陳俊賢