C919商業首航成功 航空產業實現「從0到1」躍升

從立項到首飛歷經16年，中國產客機C919今日（28日）首飛，承載了中國的「大飛機夢」。專家指，標誌著中國航空業實現了「從0到1」的躍升，打破波音及空中巴士對客機市場的壟斷，為進軍世界打下基礎。

據內媒報導，C919雖然發動機和部分零部件需要進口，但卻是中國自主研發設計、生產的首款大型客機。對於中國航空業實力的整體提升有著重要的象徵意義。

中國民航高質量發展研究中心專家綦琦表示，C919首飛代表著中國航空工業開始接受市場的檢驗。隨著C919機型飛行小時的積累，將為該機型的訂單用戶和潛在客戶注入更多信心，為整個大飛機產業鏈注入更多預期增長空間，也為未來進軍世界打下基礎。

中國民航大學航空經濟研究所所長李曉津認為，C919的首飛不只是一個產品的誕生，而是一個產業的誕生。對國家而言，從經濟上看，它意味著中國航空製造業已經進入世界航空市場。雖然短期內尚無法撼動波音和空巴的地位，但長遠看，這標誌著中國航空業實現了「從0到1」的躍升。

民航業內人士林智表示，C919投入商業運行為全球的干線飛機市場提供了新的產品選擇，打破了波音和空巴的雙寡頭壟斷，促進了民用飛機市場的良性競爭。

責任編輯：陳俊賢