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中國樓市 | 5月成交量整體上漲 一線成交面積按月跌逾一成

經濟脈搏 09:25 2023/05/29

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中指研究院發文稱，5月樓市成交量整體按年按月均上漲，一線成交面積按月下降12.8%，僅廣州環比小幅上漲。

一線城市方面，5月，成交面積整體按月下降12.8%，按年上漲78.5%。分城市來看，廣州按月小幅上漲，北京、上海和廣州按月均下降。按年來看，上海漲幅最大，為879.9%(去年同期疫情原因成交量較少);深圳次之，按年漲幅57.5%。

5月，二線代表城市成交面積按月上升12.2%，按年上漲5.7%。二線城市中溫州按月跌幅最高，為39.8%，武漢按月漲幅最高，為95.1%。三線代表城市成交量按月上升48.8%，按年下降55.5%，其中韶關按月漲幅最大，為170.6%。

土地方面，，監測的8個代表城市庫存面積按月整體下降1.17%。監測的城市中，上海庫存漲幅最大，為1.94%;溫州漲幅次之，為1.46%;北京庫存跌幅最大，為3.00%。

宅地推出量按年微降，各線城市供應量按年均降；成交方面按年量跌價漲，出讓金總額按年降逾兩成，一線城市成交面積按年降逾四成；房企融資類型以公司債為主，房企拿地城市集中在杭州、無錫、西安、佛山、青島等城市。

內地4月樓市成交量按月轉降 蘇州萬科八折賣樓被罰

中國樓市 | 4月百城新房價格按月轉漲 料一二線城市跟進「因區施策」

責任編輯：袁瑋婧

 

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