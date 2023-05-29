神舟十六號明早發射 任務期間將迎來2次對接和撤離返回

神舟十六號載人飛船將於明早（30日）9時31分發射，3名航天員分別是景海鵬、朱楊柱、桂海潮。神舟十六號飛行任務期間，將迎來2次對接和撤離返回，即神舟十五號載人飛船返回、天舟五號貨運飛船的再對接和撤離、以及神舟十七號載人飛船對接。

據新華社報道，神舟十六號載人飛行任務是載人航天工程今年的第二次飛行任務，也是空間站應用與發展階段首個載人飛行任務。目前，執行神舟十六號發射任務的長征二號F遙十六運載火箭即將開始推進劑加注。

神舟十六號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式對接於天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號載人飛船的來訪對接，計劃於今年11月返回東風著陸場。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，目前，空間站組合體狀態和各項設備工作正常，神舟十六號載人飛船和長征二號F遙十六運載火箭產品質量受控，神舟十六號航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已就緒。

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航天員是誰？

神舟十六號乘組是中國空間站進入應用與發展階段迎來的首個乘組：

航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗

載荷專家桂海潮是北京航空航天大學教授，主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作，在科學、航天工程等領域受過專業訓練且具有豐富操作經驗。

神舟十六號飛行任務期間，將迎來2次對接和撤離返回，即神舟十五號載人飛船返回、天舟五號貨運飛船的再對接和撤離、以及神舟十七號載人飛船對接。

責任編輯：尹航

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