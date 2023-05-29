王文濤晤西村康稔 就日半導體出口管制提嚴正交涉

5月26日，商務部部長王文濤在美國底特律參加亞太經合組織（APEC）第二十九屆貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談，就日方執意出台半導體出口管制措施、七國集團廣島峰會抹黑攻擊中國等提出嚴正交涉。

據中國商務部網站，王文濤指出，日方罔顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意出台半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。七國集團在聯合聲明中操弄涉華議題，出台影射中國的所謂經濟安全文件，干涉中國內政，中方堅決反對，希望日方端正對華認知，真正以建設性姿態推動兩國經貿關係穩定發展。

王文濤表示，中方願與日方一道，推動經貿重點領域務實合作，提供公平、透明、可預期的營商環境，為構建契合新時代要求的中日關係作出積極貢獻。

另外，據日本共同社報道，西村在會談上要求中方，盡快釋放3月在北京因涉嫌違反《反間諜法》被拘留的安斯泰來製藥公司日籍男職員。

經產省稱，這是經產相與中國商務部長約3年半來首次會談。西村向王文濤表示「確保企業相關人士的安全、保障透明且公平的商務環境十分重要」，要求中國取消在福島核事故後對日本產食品實施的進口限制。雙方亦就今後兩國繼續坦誠交換意見達成一致。

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