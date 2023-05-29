  • 30°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王文濤晤西村康稔 就日半導體出口管制提嚴正交涉

經濟脈搏 10:55 2023/05/29

分享：

分享：

5月26日，商務部部長王文濤在美國底特律參加亞太經合組織（APEC）第二十九屆貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談，就日方執意出台半導體出口管制措施、七國集團廣島峰會抹黑攻擊中國等提出嚴正交涉。

據中國商務部網站，王文濤指出，日方罔顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意出台半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。七國集團在聯合聲明中操弄涉華議題，出台影射中國的所謂經濟安全文件，干涉中國內政，中方堅決反對，希望日方端正對華認知，真正以建設性姿態推動兩國經貿關係穩定發展。

王文濤表示，中方願與日方一道，推動經貿重點領域務實合作，提供公平、透明、可預期的營商環境，為構建契合新時代要求的中日關係作出積極貢獻。

另外，據日本共同社報道，西村在會談上要求中方，盡快釋放3月在北京因涉嫌違反《反間諜法》被拘留的安斯泰來製藥公司日籍男職員。

經產省稱，這是經產相與中國商務部長約3年半來首次會談。西村向王文濤表示「確保企業相關人士的安全、保障透明且公平的商務環境十分重要」，要求中國取消在福島核事故後對日本產食品實施的進口限制。雙方亦就今後兩國繼續坦誠交換意見達成一致。

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 中國市場 科技戰 貿易戰 外交 中華人民共和國商務部 經濟 亞太經合組織 中日關係 APEC

上一篇文章

廣東：打造大灣區國際消費樞紐 支持新能源汽車消費

下一篇文章

中國樓市 | 5月成交量整體上漲 一線成交面積按月跌逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地多省治理統計造假 分析稱經濟數據短期內或受干擾
內地多省治理統計造假 分析稱經濟數據短期內或受干擾
鄭州富士康獎金加碼請人 比去年卻縮水了一截？
鄭州富士康獎金加碼請人 比去年卻縮水了一截？
中指院：內地5月房地產銷售續回落 亟需更大力度政策支持
中指院：內地5月房地產銷售續回落 亟需更大力度政策支持
曾捲新疆棉風波 H＆M下月關北京三里屯旗艦店
曾捲新疆棉風波 H＆M下月關北京三里屯旗艦店
證監會副主席：財務造假頑疾必須從嚴懲治
證監會副主席：財務造假頑疾必須從嚴懲治
重慶買樓交首期能「淨賺」一萬塊？律師提醒這風險
重慶買樓交首期能「淨賺」一萬塊？律師提醒這風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款