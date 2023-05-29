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烏克蘭外長為中國勸和促談闢謠：不要被美媒迷惑

國情動向 10:18 2023/05/29

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中國特使出訪歐洲五國斡旋烏克蘭危機，美國傳媒宣稱中方要求各國承認俄羅斯所佔領烏克蘭領土。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）主動為中方闢謠，表示歐洲方面沒有消息能夠證實報道屬實。庫列巴強調，中國是烏克蘭重要的對話夥伴，烏中互相尊重領土完整，各方「不應被每一篇報道迷惑和激起情緒反應。」

中國政府歐亞事務特別代表李輝早前先後出訪烏克蘭、波蘭、法國、德國、俄羅斯，期間又曾赴布魯塞爾與歐盟官員會談。《華爾街日報》日前引述不具名消息聲稱，中方要求歐洲各國承認烏克蘭失去領土歸屬俄羅斯，又指中方嘗試分裂西方以促成停火。

烏克蘭傳媒周日（28日）則表示，外長庫列巴表明，他已經聯繫李輝到訪過的歐洲國家，向當地官員核實情況，沒有人證實曾討論過承認俄羅斯擁有所佔烏克蘭領土的問題。他向外界喊話：「我敦促你們保持冷靜和運用常識，不要被每一篇報道迷惑和激起情緒反應。」

庫列巴強調，烏克蘭與所有關鍵夥伴都建立了信任關係，沒有人能背著烏方針對烏克蘭；中國是重要的對話夥伴，烏方會繼續秉持互相尊重領土完整、不割退土地、不凍結衝突3項原則，與中方保持對話。

中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤連斯基通話，習近平指出，相互尊重主權和領土完整是中烏關係政治基礎；中國不是烏克蘭危機的制造者，也不是當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事；中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。

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責任編輯：連兆鋒

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