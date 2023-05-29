山東男砍死哥基威脅妻子 當地官方這樣處理（有片慎入）

山東菏澤一家暴男當妻子面砍殺哥基犬，並威脅「要保密，不聽話，你也一樣」。事件引發熱議，當地官方通報稱，事件屬實，對該男子作出行政拘留12天、罰款300元的處罰。

據內媒報導，山東菏澤一女子昨日（28日）在社交平台發文求助，稱丈夫酒後家暴自己，還砍死了自己的寵物狗哥基。殺害這隻哥基的原因是因為狗狗過於吵鬧，而丈夫無法忍受。

據女子透露，家暴男不僅對自家寵物冷血，還有很嚴重的暴力傾向。女子稱，在婚後的第四天，丈夫在沒有任何的矛盾衝突下便動手打她，致其面部淤青，身體多處受傷。此外，男子還曾拿菜刀對著她。

砍殺哥基事件引發網民熱議，有人提醒受害女子「太嚇人了，姐妹快跑，這跟目睹殺人過程沒有區別」，不少網民都對女子表示同情並建議其離婚。

據內媒澎湃新聞從鄆城縣宣傳部獲悉，目前男子正在接受警方調查，相關部門已介入，如果女方需要，婦聯會為女子提供力所能及的幫助。關於女子是否遭受家暴，目前公安機關仍在調查中。

對於上述事件，陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善認為，如果上述男子通過虐殺動物方式脅迫女方，實質上是一種恐嚇、威脅行為，根據《治安管理處罰法》第42條「寫恐嚇信或者以其他方法威脅他人人身安全的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款」的規定，該男子或將面臨行政拘留、罰款。

趙良善稱，上述男子以虐殺動物達到控製女方情感的行為，無異於家庭冷暴力行為，女方選擇報警的同時，還可以此為由提起離婚之訴，要求解除婚姻關係，賠償精神損失等。

不過，單就虐殺動物這一點，趙良善表示，中國目前沒有出台相關法律法規。有些人虐待動物並刻意發在網上，涉嫌尋釁滋事，若刻意虐待他人的動物，涉嫌故意毀壞財物。

責任編輯：陳俊賢