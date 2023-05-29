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廣東：打造大灣區國際消費樞紐 支持新能源汽車消費

經濟脈搏 11:16 2023/05/29

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廣東省今日發布《新時代廣東高質量發展的若干意見》（附原文鏈接），在縱深推進粵港澳大灣區建設、持續有效擴大內需等方面提出三十三條意見，其中包括，打造粵港澳大灣區國際消費樞紐；支持新能源汽車消費，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設；穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制。

在縱深推進粵港澳大灣區建設方面，意見指出，加快建設粵港澳大灣區國際科技創新中心。推進大灣區綜合性國家科學中心建設，構建以廣深港、廣珠澳科技創新走廊為主軸，其他城市協同支撐的創新格局。加快建設國家實驗室、重大科技基礎設施，爭創更多全國重點實驗室，推動省實驗室提質增效。協同港澳推進建設一批重大創新平台，做大做強粵港澳大灣區國家技術創新中心，打造若干產業創新高地。

推進橫琴、前海、南沙三大平台建設。支持橫琴發展促進澳門經濟適度多元的新產業，健全粵澳共商共建共管共享的新體制，提升琴澳一體化發展水平。支持前海打造全面深化改革創新試驗平台，聯動構建更具國際競爭力的現代服務業體系，提升金融、法律等領域對外開放水平。支持南沙做深總體規劃和城市設計，建設「精明增長、精致城區、嶺南特色、田園風格、中國氣派」的現代化都市，打造大灣區國際航運、金融和科技創新功能承載區。推進大灣區珠江口一體化高質量發展試點示範，引領打造環珠江口100公里「黃金內灣」。

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在持續有效擴大內需方面，意見指出，促進消費提質升級。打造粵港澳大灣區國際消費樞紐，推進國際消費中心城市建設，培育一批區域消費中心城市和國內外品牌消費集聚區。支持新能源汽車消費，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制，支持居民合理自住需求，因地制宜發展保障性租賃住房、共有產權住房，完善長租房政策。增加養老育幼服務消費。加快培育新型消費。

精準擴大有效投資。按照「三年工程瞄準兩年干」的要求，加快實施「十四五」規劃確定的重大項目。加強項目謀劃儲備，推動更多項目新增納入國家相關規劃和方案的「盤子」。推廣「承諾制」改革，充分發揮重大工程項目建設指揮部機制和並聯審批專班作用，提升項目前期工作質量。梳理公布新技術、新產業、新模式應用場景和創新需求，引導民間資本參與戰略性新興產業、經濟社會發展短板領域等投資。系統布局建設新型基礎設施，推進全國算力一體化粵港澳大灣區國家樞紐節點建設。持續推進水資源配置工程建設。

此外，意見亦從推進高水平科技自立自強，築牢高質量發展的基礎性戰略性支撐；深入推進改革開放，激發高質量發展的動力活力等方面提出要求。

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責任編輯：尹航

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