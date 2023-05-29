神舟十六號 | 首現航天工程師、載荷專家 他們是做甚麼的

中國載人航天工程辦公室宣佈，神舟十六號載人飛船瞄準周二（30日）上午9時31分發射，前往中國天宮太空站。神舟十六號飛船3名乘組由航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮組成，景海鵬任指令長。航天員景海鵬先後參加過神舟七號、九號、十一號載人飛行任務，今次是他第4次征空，會刷新中國航天員征空次數紀錄。朱楊柱和桂海潮都是首次飛行，兩人分別擔任航天工程師、載荷專家，這兩個工作崗位都是首次出現在中國航天員乘組之中。

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中國載人航天工程辦公室副主任、工程新聞發言人林西強介紹，相比以往乘組，神舟十六號乘組特點可以用「全、新、多」三個字來概括。

一是「全」，神十六乘組首次包含了「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」3個類型的航天員；二是「新」，第三批航天員首次執行飛行任務，同時，也是航天飛行工程師和載荷專家首次執行飛行任務；三是「多」，航天員景海鵬是第四次執行飛行任務，將是中國目前為止「飛天」次數最多的航天員。

航天飛行工程師（Spaceflight Engineer）是航天員類型之一，實際上就是乘組中的工程專家，主要負責確保航天器的正常運行，對航天器各系統設備進行必要的維修、檢查及執行出艙活動等。

在飛機自動化系統尚未普及的年代，飛行員之中也經常包括飛行工程師的崗位，通常坐在正副機師後面，負責配合機師操作，調控機上系統狀態，並確保系統正確運行。簡單地說，航天飛行工程師就是這個職員的太空版本。

至於載荷專家（Payload Specialist），是到太空進行各項專門科學實驗和探測的科學家和工程師，是擔負重要綜合航天實驗的專家。「載荷」就是航天器上搭載的人員和設備，而這裏具體指實驗設備。一次飛行任務所選用的載荷專家，其專業通常與該次任務的主要實驗緊密相關。

載荷專家不要求有飛行員背景，但須在科學、醫學、工程等領域受過專業訓練且具有豐富操作經驗，主要負責相關實驗載荷的操作。神十六乘組的載荷專家桂海潮，是北京航空航天大學博士，專業為飛行器設計。

值得注意的是，有了航天飛行工程師和載荷專家，並不代表乘組其他人員沒有這些範疇的本領，以往的中國航天員組合成員也是統統能夠進行維修、出艙、實驗等活動。這次明確新增兩個崗位，反映的是隨着太空站項目推進，航天員的分工變得更專業細緻。

神舟十六號周二上午發射 任務期間將迎來2次對接和撤離返回

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責任編輯：連兆鋒