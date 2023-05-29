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BLACKPINK澳門開騷後 官方一個詞引發爭議

社會熱點 14:01 2023/05/29

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南韓女團BLACKPINK澳門演唱會落幕，官方微博賬號「YG_BLACKPINK_OFFICIAL」上週發布感謝文案稱，被澳門支持者「Macanese BLINKs」深深打動。可是，這個「Macanese」的稱呼卻在微博引發熱議，有人質疑為何不說「Chinese」，而是用相對較生僻的「Macanese」。

BLACKPINK 在5月20日及21日舉辦了世界巡迴的澳門站，官方賬號「YG_BLACKPINK_OFFICIAL」5月23日發微博稱，被澳門支持者深深打動，感謝他們的支持。

We were deeply touched by our Macanese BLINKs this week. 

Thank you for all the heartfelt support. 

We are truly blessed to have you guys. 520 forever BLINKs

這則感謝文案被一些內地網民認為是刻意使用「Macanese」（澳門人），而不用「Chinese」一詞。有人說「不知道還以為Chinese燙嘴呢」、「找這個生僻字多花功夫」、「為什麼韓國人還可以在中國開演唱會，限韓令呢？」、「以後直接叫他們南朝鮮」。

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不過也有網民認為「Macanese」一詞本身並沒有涉及政治與國籍問題，實在不需太敏感，直說「單純就澳門的意思」、「用翻譯機翻出來就是Macanese啊」。

目前，「BLACKPINK文案引爭議」話題登上微博熱搜，一同登上熱搜的還有「你知道七子之歌嗎」。《七子之歌》是民國時期詩人聞一多創作的一組共七首民族主義愛國新詩，《七子之歌—澳門》第一句是「你可知Macau不是我真姓」。

責任編輯：尹航

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