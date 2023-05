BLACKPINK澳門開騷後 官方一個詞引發爭議

南韓女團BLACKPINK澳門演唱會落幕,官方微博賬號「YG_BLACKPINK_OFFICIAL」上週發布感謝文案稱,被澳門支持者「Macanese BLINKs」深深打動。可是,這個「Macanese」的稱呼卻在微博引發熱議,有人質疑為何不說「Chinese」,而是用相對較生僻的「Macanese」。

BLACKPINK 在5月20日及21日舉辦了世界巡迴的澳門站,官方賬號「YG_BLACKPINK_OFFICIAL」5月23日發微博稱,被澳門支持者深深打動,感謝他們的支持。

We were deeply touched by our Macanese BLINKs this week.

Thank you for all the heartfelt support.

We are truly blessed to have you guys. 520 forever BLINKs